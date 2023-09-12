12 сентября 2023, 12:53
Новую структуру правительства Подмосковья представят на этой неделе — Андрей Воробьев
Андрей Воробьев представит новую структуру правительства Подмосковья
Новую структуру правительства Подмосковья представят на этой неделе по итогам выборов, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Мособлдуме огласят состав кабинета исполнительной власти. Это важный шаг, чтобы «дальше обеспечивать поступательные движения и развитие», добавил глава региона.
«В четверг мы подготовим после вступления в должность новую структуру правительства Московской области. В пятницу попрошу рассмотреть. Я лично буду в Мособлдуме, чтобы представить наш кабинет исполнительной власти», — рассказал Андрей Воробьев на заседании областного правительства.
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Губернатор поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, проявив гражданскую позицию.
Еще раз хочу поблагодарить всех, кто участвует, кто неравнодушен. Всех, кто приложил к этому силы. Я знаю, что их потрачено много.
Андрей Воробьев
Он отметил, что после выборов жители оправданно и справедливо ждут новых решений насущных проблем.
«В этой части мы жителей не разочаруем. Наша повестка будет наполнена проблемами, которые мы регулярно обсуждаем», — добавил губернатор.
Андрей Воробьев набрал на выборах 83,68% голосов, второе место занял Александр Наумов от КПРФ с результатом 6,37%, третье — у Кирилла Жигарева от ЛДПР с итогом 4,82%, на четвертой строчке — Анатолий Никитин от «Справедливой России», получивший 4,06% голосов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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Выборы в Подмосковье — 2023
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