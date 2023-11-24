Подмосковье 24 ноября 2023, 16:52 Новую структуру молодежного парламента Подмосковья представят на форуме в Мособлдуме Unsplash

Читать 360tv в

Около 350 человек примут участие в форуме Молодежного парламента Подмосковья. На мероприятии проанализируют 13 лет работы организации, представят новую структуру и наметят планы на ближайшее будущее.

«В новый созыв Молодежного парламента вошло много инициативных ребят. Мы проводим форум специально, чтобы они могли встретиться, познакомиться и обсудить свои идеи и предложения. Наша задача — не навязать им свою стратегию, а вместе придумать, какую деятельность они будут вести, как помогать депутатам», — рассказала председатель комитета Мособлдумы по молодежной политике Линара Самединова.

Реклама

Форум будет проходить два дня. За это время молодые парламентарии познакомятся между собой, узнают подробности о деятельности комитетов и пообщаются с их руководителями. Для участников проведут политические и интеллектуальные игры.

В рамках мероприятия состоятся обучение и пленарная сессия, а также выставка «Ретроспектива молодежного парламентаризма в Московской области».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды многодетным семьям ко Дню матери. Глава региона отметил, что для него это большая честь — передать ордена «Родительская слава».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».