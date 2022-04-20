Новую станцию водоочистки построят в Ногинске

Будущая станция должна обеспечить качественной водой порядка 30 тысяч местных жителей.

Определен подрядчик строительства новой станции водоочистки в микрорайоне Заречье Ногинска. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В ближайшее время подрядчик должен будет приступить к строительству станции водоподготовки в Заречье. Подготовительные работы уже начались. Строительство станции мы планируем завершить весной следующего года», — сообщил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он отметил, что контракт стоимостью более 300 миллионов рублей заключен с ООО «ЭкоПромКомпания».

Согласно проекту, новая станция водоочистки пропускной способностью 10 тысяч кубических метров в сутки появится в северной части города Ногинск. В перспективе качественную питьевую воду, помимо 30 тысяч жителей микрорайона Заречье, получит и остальное население города.