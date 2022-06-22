Новую станцию скорой помощи введут в Ногинске в 2023 году

Строительство новой станции скорой помощи и переливания крови продолжают в Ногинске. Готовность объекта составляет более 10%, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.

Станцию возводят в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизации первичного звена».

«На объекте продолжается монтаж опалубки колонн, кладка стен, устройство инженерных сетей», — рассказали в ведомстве.

Трехэтажное здание подстанции скорой медицинской помощи и станции переливания крови планируют достроить в 2023 году. На прилегающей территории обустроят открытую стоянку.