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    22 июня 2022, 21:42

    Новую станцию скорой помощи введут в Ногинске в 2023 году

    Анастасия Максимовских

    Строительство новой станции скорой помощи и переливания крови продолжают в Ногинске. Готовность объекта составляет более 10%, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.

    Новую станцию скорой помощи введут в Ногинске в 2023 году | Изображение 1

    Станцию возводят в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизации первичного звена».

    «На объекте продолжается монтаж опалубки колонн, кладка стен, устройство инженерных сетей», — рассказали в ведомстве.

    Трехэтажное здание подстанции скорой медицинской помощи и станции переливания крови планируют достроить в 2023 году. На прилегающей территории обустроят открытую стоянку.