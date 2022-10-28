Новую станцию скорой помощи в Кашире достроят к декабрю | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 17:53 Новую станцию скорой помощи в Кашире достроят к декабрю

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Строительство станции скорой помощи продолжается на улице 1-й Дзержинской в Кашире. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области, завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре. О старте строительства модульных ФАП в Подмосковье в августе рассказал глава региона Андрей Воробьев.

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«На площадке 60 рабочих и три единицы техники. Продолжается монтаж модульных железобетонных конструкций, устройство внутренних перегородок, монтаж инженерных систем», — сообщили в пресс-службе Минстроя.

Здание новой станции скорой помощи расположится на площади 1,7 тысячи квадратных метров. Здесь будут размещены диспетчерская, кабинет предрейсовых осмотров, архив, кабинеты фельдшеров и врачей, комнаты отдыха бригад и водителей, конференц-зал и другие помещения. На прилегающей территории обустроят гараж с мойкой и ремонтной зоной, крытую стоянку на 12 машин скорой и парковочную зону.

Строительство осуществляют с использованием технологий завода Pro Module концерна «КРОСТ» в рамках госпрограммы Московской области.

Всего до конца 2022 года с использованием модульной технологии в Подмосковье построят восемь объектов здравоохранения: два ФАП в Чехове и Егорьевске, три подстанции скорой помощи в Солнечногорске, Видном и Кашире, три блока отделения профилактики на 60 посещений в смену в Домодедове, Видном и Одинцове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал программу модернизации стационаров в Подмосковье.