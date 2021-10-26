Новую станцию скорой помощи построят в Ногинске к 2023 году

В Ногинске стартовали подготовительные работы по строительству станции скорой помощи и переливания крови. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Подмосковья.

Станцию возводят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Подрядчик вышел на площадку и приступил к работам подготовительного этапа. Строители проводят планировку территории, ведется установка ограждения, устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов», — рассказали в ведомстве.

Новую станцию скорой помощи построят в два этапа. Сначала возведут котельную и завершат устройство наружных инженерных сетей. Эти работы выполнят до конца 2021 года. После этого приступят ко второму этапу и возведут трехэтажное здание для подстанции скорой помощи и станции переливания крови. Также здесь оборудуют комнаты психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс, зал совещаний и технические помещения.

На прилегающей территории будет обустроена открытая стоянка. Полностью завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.