Подмосковье 24 января 2023, 14:07 Новую станцию скорой помощи достроят в Люберцах к февралю

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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области побывали на стройке станции скорой помощи в Люберцах. Пятиэтажное медучреждение, рассчитанное на 600 посещений, планируют сдать в феврале 2023 года. Профилактический визит прошел по инициативе застройщика — ООО «СЗ „Самолет Девелопмент“.

На объекте создадут условия для маломобильных граждан. На парковке медучреждения предусмотрят места для инвалидов. Будущих пациентов будут не только лечить и консультировать, но и проводить диагностику и профилактическую работу.

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Отметим, заявку на визит инспекторов можно оформить через портал госуслуг. После проверки работники ведомства укажут застройщику, на что следует обратить внимание при подготовке к итоговой сдаче объекта.

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Для прошедших процедуру профвизита срок итоговой проверки сократится с 10 дней до трех. В этом году Главгосстройнадзор провел уже 56 подобных проверок.

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