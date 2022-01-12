Новую станцию Ольгино начали строить для МЦД-4 в Балашихе

Строительство новой платформы Ольгино для МЦД-4 начали в Балашихе. Ее откроют между станциями Железнодорожная и Кучино. Там установят эскалаторы и лифты, мост для удобного перехода путей.

В Балашихе построят платформу, которую оснастят навесом во всю длину. Он будет защищать пассажиров от осадков.

Мост-конкорс не только сделает удобным выход на платформу, но еще и соединит улицу Молодой Ленинец с Носовихинским шоссе.

Станция Ольгино сделает свободнее Железнодорожную — самую загруженную в Подмосковье платформу электричек.

Вместе с тем на станции Железнодорожная реконструируют старый вокзал, демонтируют платформы № 1 и № 2. Пока будут проводить работы, для пассажиров построят временный мост через пути с выходом на Привокзальную площадь.

В результате на Железнодорожной возведут две современные платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс. Там будут лифты и эскалаторы.