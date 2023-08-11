Подмосковье 11 августа 2023, 22:28 Новую станцию очистки воды запустили в поселке Румянцево в Истре Министерство ЖКХ МО

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский вместе с замглавы Истры Алексеем Казаковым запустил новую станцию очистки воды на водозаборном узле на Садовой улице в поселке Румянцево. Около 1,6 тысячи человек получили чистую питьевую воду.

«Программа „Чистая вода“ уже девятый год реализуется в Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отдельно внимание уделяет этой программе, под его постоянным контролем находится запуск новых ВЗУ», — указал Велиховский.

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В рамках программы в регионе запустили более 400 объектов. Министр заявил, что еще одну станцию запустят в деревне Буньково и в ряде других населенных пунктов. Все оборудование на этих объектах отечественное.

«На данной территории в поселке Румянцево находится два водозаборных узла, на одном ВЗУ на улице Садовая мы сегодня запустили станцию обезжелезивания воды, часть жителей на сегодняшний день начинают получать качественную питьевую воду», — сообщил Казаков.

В следующем году в поселке Румянцево запустят станцию обезжелезивания основного ВЗУ. Также готовность станции очистки воды в деревне Буньково составляет 85%.

«На ВЗУ Буньково планируем завершить строительно-монтажные работы и выйти на пуско-наладку уже через 10 дней. Запуск ресурса в штатном режиме будет реализован до 31 августа этого года», — добавил Велиховский.

Коммунальный объект будет обслуживать 150 жителей деревни.

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