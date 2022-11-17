Подмосковье 17 ноября 2022, 23:57 Новую станцию очистки воды запустили в поселке Дедовской школы-интерната

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ввело в эксплуатацию станцию очистки воды на водозаборном узле поселка Дедовской школы-интерната в городском округе Истра. Новая станция обеспечивает водой более 230 человек, из которых более 170 человек — это дети.

В МБОУ «Дедовская школа-интернат» обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья с круглосуточным пребыванием.

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«Лабораторные анализы воды показали, что вода в поселке Дедовской школы-интерната не соответствует требованиям Роспотребнадзора, а содержание железа в ней превышает допустимый уровень в 2 раза. В целях обеспечения населения качественной питьевой водой было принято решение установить станцию обезжелезивания воды производительностью до 500 кубических метров, а также установить резервуар чистой воды объемом 27 метров кубических и станцию II подъема производительностью 45 кубических метров в час. С 16 ноября качественный ресурс подается жителям», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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Качество добываемой воды на станции соответствует показателям, предусмотренных СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания».

Все технологические процессы обезжелезивания и промывки фильтров на станции обеспечивают через использование кинетической энергии подаваемой на очистку воды без использования электроэнергии в гидроавтоматическом режиме.

Кроме школы-интерната водозаборный узел поселка обеспечивает водой два многоквартирных жилых дома и частный сектор, где проживает 64 человека.

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