Подмосковье 29 декабря 2023, 18:29 Новую станцию очистки воды запустили в Истре Министерство ЖКХ Московской области

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Работы по монтажу станции водоочистки и двух резервуаров чистой воды завершили на водозаборном узле в деревне Глебово-Избище.

Все технологические процессы обезжелезивания и промывки фильтров обеспечиваются с использованием кинетической энергии, подаваемой на очистку воды без использования электроэнергии.

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Новая станция обеспечит чистой качественной водой 900 человек, включая жителей поселка Октябрьского и воспитанников семейного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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