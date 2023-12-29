29 декабря 2023, 18:29
Новую станцию очистки воды запустили в Истре
Работы по монтажу станции водоочистки и двух резервуаров чистой воды завершили на водозаборном узле в деревне Глебово-Избище.
Все технологические процессы обезжелезивания и промывки фильтров обеспечиваются с использованием кинетической энергии, подаваемой на очистку воды без использования электроэнергии.
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Новая станция обеспечит чистой качественной водой 900 человек, включая жителей поселка Октябрьского и воспитанников семейного центра.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».
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