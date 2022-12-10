Подмосковье 10 декабря 2022, 18:21 Новую станцию очистки воды ввели в эксплуатацию в деревне Голубевой в Егорьевске

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Новую станцию очистки воды на водозаборном узле ввели в эксплуатацию в деревне Голубевой в Егорьевске. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

«В настоящее время новая современная станция обезжелезивания воды работает в пусконаладочном режиме. Ее производительность составляет 600 кубометров в час», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Министр добавил, что станция уже обеспечивает более 200 жителей деревни качественной питьевой водой, соответствующей стандартам Роспотребнадзора.

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В МинЖКХ уточнили, что ввод в эксплуатацию новой станции водоочистки в деревне Голубевой был осуществлен в течение 2022 года в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018–2026 годы».

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