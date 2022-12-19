19 декабря 2022, 22:03
Новую станцию очистки воды установили в поселке Шувое
МинЖКХ Подмосковья сообщило о запуске станции по очистке воды в Егорьевске
Станция для обезжелезивания воды начала работать на водозаборном узле в поселке Шувое городского округа Егорьевск. Как сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Московской области, работы провели в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
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Глава ведомства Антон Велиховский заявил, что теперь качественную питьевую воду, соответствующую всем санитарным нормам, получат более 2400 жителей поселка.
«В настоящее время на новой современной станции обезжелезивания воды все строительно-монтажные работы завершены, объект запущен в пуско-наладочном режиме. Производительность водозаборного узла составляет 960 кубометров в час», — заявил министр.
Водозаборный узел в Шувое заработал в 1979 году. Общая протяженность сетей в поселке составляет 11,7 километра. Взятые ранее пробы показали, что вода не соответствует нормативам из-за высокого содержания железа она цветная и мутная. Новая станция очистки эту проблему решит.
ЖКХ
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