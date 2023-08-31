Подмосковье 31 августа 2023, 17:22 Новую станцию обезжелезивания воды открыли в деревне Буньково под Истрой Пресс-служба администрации городского округа Истра

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Станцию обезжелезивания воды построили в деревне Буньково в городском округе Истра. Она поможет улучшить качество воды для более чем 300 местных жителей.

Новая станция работает с использованием кинетической энергии. Вода проходит очистку без каких-либо химических реагентов. Оборудование отечественного производства — из Московской области. Усиленные мощности позволят исключить перебои с подачей воды.

Пресс-служба администрации городского округа Истра

Ранее в этом году запустили в работу станцию обезжелезивания воды в Румянцеве. Еще одна вскоре появится на водозаборном узле в Глебово-Избище.

Также планируется, что в 2024 году пройдет реконструкция станции обезжелезивания в Новопетровском.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в этом году построят новые ВЗУ и станции очистки, которые улучшат качество воды для 137 тысяч жителей региона. Напомним, областную программу «Чистая вода» реализуют с 2014 года.

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