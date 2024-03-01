01 марта 2024, 23:02
Новую станцию обезжелезивания открыли в воскресенском селе Михалево
Новую станцию водоподготовки открыли в селе Михалево под Воскресенском. Алексей Малкин лично проверил качество выполненных работ и оценил автоматизированное оборудование.
Работы по установке и запуск системы заняли около месяца. Мощность станции составляет 120 кубометров воды в час. Очищающие фильтры рассчитаны на срок службы более 30 лет.
Реклама
Глава городского округа Воскресенск отметил, что при поддержке правительства произведут плановую замену всех станций обезжелезивания.
Напомним, что помимо села Михалево, в городском округе Воскресенск модернизировали водозаборный узел в деревне Чемодурово.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Воскресенск
Реклама
Реклама