Подмосковье 06 декабря 2023, 16:12 Новую станцию электроснабжения для тепличного комплекса запустят в Кашире Главгосстройнадзор МО

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Специалисты Главгосстройнадзора Московской области проверили завершение строительства подстанции «Тепличная». Ее мощность составляет 220 кВ. Она обеспечит электроэнергией предприятия «Агрокультура Групп» в деревне Знаменское городского округа Кашира.

По итогам проверки представители надзорного органа выдали заключение о полном соответствии проектной документации. На подстанции «Тепличная» также установили силовой трансформатор мощностью 80 МВА. Строительство объекта велось с марта 2023 года.

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Отметим, что комплекс «Агрокультура Групп» площадью 100 гектаров занимает лидирующие позиции на территории Московской области по выращиванию овощей, зелени и ягод.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион ежегодно ставит рекорды по урожаю.

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