15 июня 2023, 12:45
Новую спортивную площадку построят в школе № 3 в Балашихе
Новую спортивную площадку оборудуют в школе № 3 в Балашихе. Сейчас в учреждении идет капитальный ремонт.
Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров вместе с профильными заместителями и депутатами посетил стройплощадку объекта.«Рабочие провели большую работу по укреплению фундамента и его гидроизоляции, сейчас делается кровля, через неделю начнется установка окон. В школе, по сути, отсутствовало спортивное ядро, поэтому мы обсудили, как будет выглядеть новая площадка», — рассказал Сергей Юров.
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Глава округа поручил подрядчику быстрее выполнить внутреннюю отделку и работы по инженерным сетям.
«Это здание нам передавали на ремонт частями, сначала мы работали в одном крыле, а с 1 марта — в другом. К концу июня увеличим производительность труда и завершим работы в срок. Школа будет готова к новому учебному году», — отметил заместитель гендиректора предприятия «Балашихинские коммунальные системы» Владимир Синякин.
Капитальный ремонт в здании школы не проводился с ее основания в 1981 году. На проведение работ из регионального и местного бюджетов выделили 460 миллионов рублей.
О важности ремонта образовательных учреждений и строительстве новых школ напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
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Балашиха
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