Подмосковье 14 сентября 2023, 19:49 Новую спортивную площадку открыли в поселке Лесной Отдых пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Заниматься спортом на свежем воздухе теперь могут все жители поселка Лесной Отдых Одинцовского округа. По их просьбам оборудовали полноценную спортивную зону. Между футбольным полем и детским игровым городком обустроили воркаут-площадку.

На прорезиненном покрытии установили тренажеры, турник, стол для настольного тенниса и баскетбольное кольцо. Не оставили без внимания и любителей командного спорта: еще в ноябре прошлого года здесь появилось футбольное поле. На территории площадью 1,2 тысячи квадратных метров уложили искусственный газон, установили высокое ограждение с защитными сетками и улучшили освещение.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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