Новую спортивную площадку открыли в Королеве

В микрорайоне Юбилейный в Королеве открыли новую спортивную площадку. На ней есть поля для игр в футбол, баскетбол и волейбол, а также зона воркаута и детская площадка.

Спортплощадка расположена во дворе дома рядом со школой № 8. Площадка будет ежедневно работать с 06:00 до 22:00, независимо от графика работы школы. Заниматься здесь смогут все жители Королева.

Первый замглавы администрации Игорь Трифонов рассказал, что до конца года в Королеве откроют еще восемь таких комплексов. Он отметил, что площадка находится в общем доступе, поэтому нужно соблюдать правила пользования и быть аккуратными, чтобы ничего не сломать и не испортить.

Трифонов проверил площадку на деле, сыграв в баскетбол. А после открытия пообщался с молодыми учителями, которые пришли в школы в этом году.

Площадку в микрорайоне Юбилейный установили по программе губернатора Подмосковья «Открытый стадион», которая направлена на то, чтобы у всех жителей была возможность бесплатно заниматься спортом. К концу 2022 года школьный стадион, открытый для всех, появится в каждом городском округе.