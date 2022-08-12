Новую спортивную площадку открыли в деревне Кострово

Жители Кострова городского округа Истра теперь смогут заниматься спортом, не выезжая из родной деревни.

Малика Одинаева профессионально занимается волейболом. И помимо секции она скоро будет играть с друзьями возле дома.

Местные жители давно просили оборудовать на улице Центральная спортивную площадку для детей. Основание для нее сделали еще в 2020 году. Но из-за пандемии строительство отложили.

«Я сегодня очень рада от лица главы городского округа Истра Татьяны Семеновны Витушевой присутствовать на открытии этой замечательной детской спортивной площадки для мини футбола», — обратилась к жителям деревни Кострово заместитель главы администрации городского округа Истра Людмила Тодд.

Воплотить в жизнь проект спортплощадки помог депутат Московской областной думы от «Единой России» Роман Володин.

«Конечно, мы все хотим, чтобы наши дети росли, занимались спортом в хороших условиях. Спасибо строителям, что сделали площадку быстро и качественно», — сказал депутат Московской областной Думы Роман Володин.

Для самых маленьких жителей на площадке сделали противоударное основание, здесь также установили ворота для футбола.