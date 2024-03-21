Подмосковье 21 марта 2024, 09:00 Новую смотровую площадку построят в сафари-парке в Можайске Телеканал «360»

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Сафари-парк в Можайске готовится к новому сезону. Там оборудуют еще одну смотровую зону между участками для прогулок животных. Посетители смогут наблюдать за жизнью больших кошек в каждой из локаций.

Большие кошки из сафари-парка в Можайске пока сидят в клетках. Вскоре потеплеет, и они будут больше гулять на свежем воздухе. А пока животные выходят размять лапы только по выходным. Рядом с клетками хищников свободно ходят муфлоны и другие копытные, прямо как в живой природе.

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«Сейчас мы разделяем большой парк на два. В большом будет гулять тигр, лев, черный и пятнистый ягуары, а во втором — леопард и пума», — рассказал директор подмосковного сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Для удобства посетителей в сафари-парке устроены дорожки и смотровые площадки. Философия парка заключается в том, чтобы позволить животным быть хозяевами территории, а посетителям — их гостями.

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