Подмосковье 10 февраля 2023, 16:10 Новую скважину для забора воды пробурят после аварии на ВЗУ в деревне Аносино под Истрой

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Неделю назад на ВЗУ в деревне Аносино под Истрой случилась авария, и из кранов жителей полилась темная, маслянистая жидкость. Было решено пробурить новую скважину для обеспечения населения чистой водой.

ВЗУ был выведен из эксплуатации. Чтобы выяснить причину и наладить поставку воды, специалистам потребовалось несколько дней. Все это время жителей деревни обеспечивали привозной водой. Сейчас узел работает по временной схеме, а качество воды из скважины проверяется ежедневно.

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«Обсадная труба артезианской скважины вышла из строя. Начала поступать вода с примесями глины, о чем нам сигнализировали местные жители. Качество воды ухудшилось. При обследовании выяснилось, что фильтровая система также забита отложениями, которые скважинный насос поднял», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Истра Алексей Казаков.

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Водозаборный узел в деревне Аносино построили в 2014 году. Он обеспечивает водой более 300 жителей деревни. Из-за разгерметизации скважины требуется капитальный ремонт. Чтобы обеспечить жителей качественной водой, было принято решение пробурить новую скважину.

«В связи с этим мы выбрали место для новой скважины, к бурению которой мы приступим уже в течение следующего месяца. Жители с введением новой скважины будут иметь не просто чистую воду, но еще и в достаточном объеме, что самое главное с перспективой развития этой территории на длительный период», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Новая скважина будет рассчитана на большой объем воды, что поможет избежать уменьшения напора в летний период. Во время проведения работ водозаборный узел будет работать на насосе меньшей мощности. Это позволит избежать неприятных ситуаций с ухудшением качества воды.

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