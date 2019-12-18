Новую систему учета дорог начали тестировать в Красногорске
Программный модуль содержит графическую и текстовую информацию об исследованных посредством мобильной дорожной лаборатории дорогах.
«Мы паспортизировали все дороги округа, теперь мы знаем их точную протяженность, площадь, знаем, сколько у нас парковок, каких площадей, сколько остановок, знаков, светофоров, пешеходных переходов. Из системы можно получить исчерпывающую информацию и по датам ремонта дорог, и по обслуживающей организации», — сказал заместитель главы администрации г. о. Красногорск по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.
Волосевич добавил, что сама система и такая точная паспортизация в Московской области сделаны впервые. Он надеется, что этот уникальный опыт поддержат коллеги из других округов Подмосковья.
С программным модулем «Дорожное хозяйство» будет удобно работать не только муниципалитету, но сотрудникам ГИБДД.
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По словам начальника отделения дорожного надзора ГИБДД Красногорска Дмитрия Кукушкина, в систему загружена информация, необходимая для надзорной работы: фотографии, данные о парковочном пространстве, протяженности дорог и так далее.
«Как это будет применяться нами на практике, станет понятно после прохождения тестового периода, который продлится два месяца», — пояснил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Красногорска Дмитрий Кукушкин.
На сегодняшний день в систему вносится информация об обследованных 1942 дорогах округа, протяженностью 416 километров, из которых 212 — общегородских и 204 внутриквартальных и внутридворовых дорог.