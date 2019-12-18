    18 декабря 2019, 13:55

    Новую систему учета дорог начали тестировать в Красногорске

    Елена Глущенкова, Юлия Уткина

    Муниципальную систему учета автодорог «Дорожное хозяйство городского округа Красногорск» протестируют за два месяца. Работу программы продемонстрировал заместитель главы администрации городского округа Красногорск по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
    Новую систему учета дорог начали тестировать в Красногорске

    Программный модуль содержит графическую и текстовую информацию об исследованных посредством мобильной дорожной лаборатории дорогах.

    «Мы паспортизировали все дороги округа, теперь мы знаем их точную протяженность, площадь, знаем, сколько у нас парковок, каких площадей, сколько остановок, знаков, светофоров, пешеходных переходов. Из системы можно получить исчерпывающую информацию и по датам ремонта дорог, и по обслуживающей организации», — сказал заместитель главы администрации г. о. Красногорск по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

    Волосевич добавил, что сама система и такая точная паспортизация в Московской области сделаны впервые. Он надеется, что этот уникальный опыт поддержат коллеги из других округов Подмосковья.

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    Источник фото: пресс-служба городского округа Красногорск

    С программным модулем «Дорожное хозяйство» будет удобно работать не только муниципалитету, но сотрудникам ГИБДД.

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    По словам начальника отделения дорожного надзора ГИБДД Красногорска Дмитрия Кукушкина, в систему загружена информация, необходимая для надзорной работы: фотографии, данные о парковочном пространстве, протяженности дорог и так далее.

    «Как это будет применяться нами на практике, станет понятно после прохождения тестового периода, который продлится два месяца», — пояснил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Красногорска Дмитрий Кукушкин.

    На сегодняшний день в систему вносится информация об обследованных 1942 дорогах округа, протяженностью 416 километров, из которых 212 — общегородских и 204 внутриквартальных и внутридворовых дорог.