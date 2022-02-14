Новую систему уборки территорий внедрили в Подмосковье этой зимой

Уходящая зима для московского региона стала самой снежной за последние 4 года. Если в среднем в нашей полосе выпадает 120-150 сантиметров снега, то к середине февраля в этом году снежный покров составил уже порядка 160 сантиметров. Чтобы коммунальщики успевали справляться с вызовами погоды, в Подмосковье были приняты специальные нормативы.

«Уборку снега важно проводить в течение 12 часов с момента завершения снегопада. После уборки в течение двух часов проводить обработку противогололедными материалами и не более пяти суток должен занимать вывоз снега», — сказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Требования установили. Дальше посчитали силы и средства — закупили технику. В декабре девять городских округов получили тракторы, мини-погрузчики и самосвалы.

В уборке снега в Подмосковье этой зимой задействовали 14,5 тысячи рабочих и полторы тысячи единиц техники.

Но одно дело технику купить, а другое — эффективно ее использовать. Так что следующим шагом было разработать алгоритм уборки. В первую очередь, теперь чистят выходы из подъездов, затем контейнерные площадки, чтобы не было проблем с вывозом мусора, лестницы и спуски, тротуары и автобусные остановки, проезды и парковки и в самом конце — детские и спортивные площадки. Снег грузят на самосвалы и вывозят на специальные площадки хранения. Таких в области 85.

«Самым большим местом складирования снежных масс является Одинцово. Поскольку округ большой, сейчас размер этой снежной свалки примерно с 5-этажный дом», — отметила Светлана Аипова.

Таять снег на таких площадках будет естественным образом. Чтобы ускорить процесс, с наступлением тепла снежные горы разобьют и будут рыхлить. Во второй половине апреля площадки очистят от мусора и закроют до следующего года.

Третьим этапом оптимизации уборки территорий стал контроль. За последний месяц инспекторы очно проверили больше 20 тысяч территорий, в том числе дворов, проездов и общественных пространств. Более того, каждый рабочий, заступая на участок, отмечается на специальной платформе и после уборки загружает туда фото очищенного от снега тротуара или детской площадки.

За счет нового подхода количество обращений по уборке снега уже удалось сократить в Подмосковье на треть.