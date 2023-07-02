02 июля 2023, 14:05
Новую систему подавления дронов создали в Химках
Конструкторы химкинского научно-производственного объединения «Кайсант» создали радиоэлектронное ружье для борьбы с дронами. Система способна нейтрализовать беспилотник на расстоянии более 1,5 километра.
«Наше антидроновое ружье „Аргус-Антидрон“ может обойтись без подзарядки аккумулятора 1,5 часа и посадить большинство применяемых противником типов дронов. Он выполнен по схеме даже не ружья, а скорее гранатомета РПГ», — сообщила директор по развитию предприятия Алена Баландина.
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Ружье весит 3,8 килограмма. Аппарат может подавлять дроны как с плеча, так и со штатива. Он работает бесшумно.
Уже сейчас первые образцы радиоэлектронного ружья поставили на фронт. Военнослужащие отзываются о разработке положительно. По этой причине предприятие планирует нарастить мощности производства.
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