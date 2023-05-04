Подмосковье 04 мая 2023, 16:44 Новую систему нейтрализации запахов внедрили на КПО «Нева» в Солнечногорске Министерство ЖКХ МО

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На комплексе по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске заработала новая система нейтрализации неприятных запахов «Мокрый барьер». По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, в прошлом году система показала эффективную работу на КПО «Восток».

Новая установка будет работать круглосуточно до осени. Принцип работы мокрого барьера заключается в нейтрализации запахов жидкостью, в составе которой органические соединения, эфирные масла и вода. Такой раствор уничтожает неприятный запах, а не просто маскирует его. Расход реагентов составляет 15 литров в сутки.

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«Мокрый барьер» установлен в четырех зонах комплекса: на очистных сооружениях фильтрата, на площадке временного складирования отходов, в цехе компостирования и на участке биофильтра. Система управляется автоматически, учитывая полученные данные о концентрации химических элементов в воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что на модернизацию системы ЖКХ будет направлено 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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