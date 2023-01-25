Подмосковье 25 января 2023, 15:51 Новую систему медицинской помощи детям с ОВЗ внедрили в Мытищах

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В Мытищах прошла встреча родителей детей-инвалидов с главой округа и главным врачом городской больницы. В рамках мероприятия обсудили вопросы здравоохранения и социального обеспечения семей с особенными детьми.

Главный врач МГКБ Ольга Мисюкевич оценила ситуацию с выездными медосмотрами детей и сообщила о возможности вывода врачей в субботу — когда родители не на работе.

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«Врачи будут приходить в поликлинику и проводить медосмотр детей. Несмотря на нагрузку, для нас главное, чтобы было комфортно вам», — сказала Ольга Мисюкевич.

Глава округа Юлия Купецкая обратила особое внимание на вопросы коммуникации между родителями детей с ограниченными возможностями. Для них будут созданы специальные чаты. Предполагается, что данные меры позволят выстроить оптимальную систему коммуникации.

На встрече родителям раздали памятки с важными контактами, сайтами и адресами, которые могут им понадобиться. В конце все жители, принимавшие участие в мероприятии, получили подарки от администрации городского округа.

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