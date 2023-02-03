Подмосковье 03 февраля 2023, 15:02 Новую систему лучевой терапии смогут применять для 2500 пациентов с раком в Подмосковье ежегодно

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Современный линейный ускоритель установили в Московском областном онкодиспансере более двух месяцев назад. Его будут использовать для лечения пациентов с раком. Благодаря высокой скорости радиации оборудование сможет оказать помощь большему числу жителей.

Работу новой техники оценили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров и депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

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Главный врач диспансера Владимир Асташов рассказал, что ускоритель проводит качественную рентгенотерапию, доводя полную дозу до очага опухоли за короткое время.

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«Если на аппаратах предыдущего поколения процедура занимала до 30 минут, сейчас — 10 минут. В 2022 году радиологическую помощь получили 1800 человек, а в этом году, благодаря новейшему оборудованию, планируем поднять эту цифру до двух с половиной тысяч», — сказал он.

Радиация доходит до новообразования, не задевая здоровые клетки. При этом пациент не чувствует дискомфорта. В аппарате также есть система видеонаблюдения и переговорное устройство, чтобы пациент мог поддерживать связь с врачом. Пройти лечение могут все жители Подмосковья по полису ОМС. Стоимость оборудования составила 194 миллиона рублей.

Игорь Брынцалов и Сергей Юров также побывали в дошкольном отделении госпитальной школы для детей от четырех до семи лет. Там будут обучаться 18 ребят, которые находятся на длительном стационарном лечении.

В завершение встречи главврач диспансера получил знак Мособлдумы «За верность Подмосковью», а медикам рассказали о мерах господдержки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев Губернатор Воробьев поручил усилить привлечение медицинских специалистов в Подмосковье.

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