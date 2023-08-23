Подмосковье 23 августа 2023, 16:40 Новую систему борьбы с незаконной перевозкой мусора и рекламой внедрили в Истре Unsplash

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Нелегальные перевозчики мусора и расклейщики рекламы в Истре теперь получают спам-звонки. Таким образом власти города борются с незаконной деятельностью.

Уникальную практику борьбы с незаконной перевозкой мусора и рекламой внедрили в Истре. Сотрудники муниципальной службы находят незаконные объявления на столбах и в интернете. Затем вносят телефонные номера с объявлений в специальную базу. После этого нарушители начинают получать постоянные звонки с сообщением о нарушении административного кодекса. Робот обзванивает их с 15-минутной периодичностью. Заблокировать его невозможно.

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«Уникальность автодозвона состоит еще в том, что мы первые, кто именно разъясняет, что нужно сделать для того, чтобы его отключить и какую статью вы нарушили. Нас невозможно заблокировать, есть более тысячи подменных номеров», — рассказал директор «Додхибимр» Михаил Дейкин.

За время работы робота уже 240 нарушителей прекратили свою деятельность.

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