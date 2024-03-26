Подмосковье 26 марта 2024, 10:48 Новую школу в ЖК «Пехра» в Балашихе откроют 1 сентября Пресс-служба администрации города или района

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Строительство крупного образовательного учреждения продолжается в Балашихе. Это школа на 1500 мест на улице Трубецкой в ЖК «Пехра». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Проект школы в Балашихе признали лучшим в номинации «Образовательные учреждения. Интерьеры. Проекты» на конкурсе ассоциации проектировщиков Московской области. Детали разработали архитекторы Всеволод Медведев и Константин Гандрабура. Здание украсит портрет Прометея с тянущимися к огню руками. Интерьер дополнят живыми деревьями.

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«Учебное здание мы строим по президентской программе „Современная школа“. Оно станет еще одним филиалом школы № 27 и позволит решить вопрос второй смены в этом районе. Откроем ее в сентябре», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Сейчас в школе проводят монтаж систем жизнеобеспечения. Строительная готовность объекта составляет 46%. На площадке работают 161 человек.

Открыть новую школу планируют 1 сентября.

Более 40 школ и 20 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье к началу нового учебного года. Работы ведутся в рамках президентской программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.