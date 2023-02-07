Подмосковье 07 февраля 2023, 18:47 Новую школу в ЖК «Митино Парк» в Красногорске откроют в сентябре

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В коммунальной зоне «Красногорск-Митино» продолжается строительство блока начальных классов. На данный момент работы выполнены на 63%.

«На объекте задействовано более 80 человек и 5 единиц техники. Тепловой контур здания закрыт. Ведется внутренняя отделка помещений, электромонтажные работы, монтаж систем отопления и водоснабжения», — рассказали в министерстве строительного комплекса Московской области.

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Трехэтажный корпус площадью 6,9 тысячи квадратных метров рассчитан на 300 школьников. В здании разместятся учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотека с читальным залом, столовая, а также помещения для кружков и секций. Прилегающую территорию также благоустроят: у корпуса появится спортивное ядро и игровые площадки.

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Отмечается, что в школе будет создана комфортная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все образовательные учреждения в Московской области должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.

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