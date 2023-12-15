Подмосковье 15 декабря 2023, 11:06 Новую школу в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе откроют в 2024 году Телеканал «360»

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Школу на 1550 мест строят в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском округе. Учреждение откроют к 1 сентября 2024 года.

В жилом комплексе «Южная Битца» возводится самая большая на сегодняшний день школа в Ленинском городском округе. Уже в следующем учебном году она сможет принять 1550 детей.

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Объект возводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021–2024 годы», стоимость строительства — 3,3 миллиарда рублей.

Ход работ проверил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Станислав Каторов. Он пообщался со строителями и директором будущей школы.

В настоящий момент готовность здания составляет около 45%. На площадке задействованы свыше 170 рабочих и пять единиц техники, включая экскаватор, башенный кран и другие. Здесь уже завершили возведение всех четырех этажей и перекрытий, продолжается устройство кровли, внутренних лестниц и кирпичных перегородок, стяжка пола, монтаж вентилируемого фасада и инженерных коммуникаций.

«Директор будущего учреждения уже активно набирает команду и готовится к новому учебному году, чтобы ребята из „Южной Битцы“ могли ходить в школу в своем микрорайоне», — отметил Станислав Каторов.

Это будет первая школа в новом жилом комплексе, где сейчас проживает порядка 10 тысяч человек. Добавим, что в марте текущего года здесь открылся детский сад на 325 мест. Еще один — сейчас на этапе строительства. Всего в 2024 году в Ленинском городском округе планируется открыть 12 новых объектов образования, их них семь школ.

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