Новую школу в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе откроют 1 сентября

Строительство школы на 1775 мест в жилом комплексе «Измайловский лес» в Балашихе завершили на 96%. Она откроет свои двери для учащихся 1 сентября. Ход работ проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

Сейчас на объекте заканчивается благоустройство территории, ведется поставка мебели и оборудования.

«Мы здесь были, когда строительство только начиналось, а теперь видим, что это будет красивая школа с современными зонами отдыха детей в период перемены. Классы будут оснащены всем необходимым оборудованием. Мебель уже закуплена, все необходимое есть. Когда мы вместе будем праздновать 1 сентября, дети пойдут в школу и убедятся, что здесь качественно подготовились к их встрече. В преподавательском составе будут квалифицированные кадры, в том числе из Москвы», — отметил Игорь Брынцалов.

Школа в ЖК «Измайловский лес» станет крупнейшей в Балашихе. Площадь четырехэтажного здания превысит 25 тысяч квадратных метров.

«Школа долгожданная для всех жителей, дома в ЖК постепенно заселяются. В этом году мы открыли поликлинику, а в прошлом — детский сад. Здесь живет большое количество семей с детьми, поэтому нашей следующей задачей было открыть здесь школу. Строительство идет хорошими темпами, у нас есть уверенность, что все работы будут выполнены и 1 сентября мы ее откроем», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Школа расположена на пешеходном бульваре, который проходит через весь жилой комплекс «Измайловский лес». Вокруг школы появятся большая игровая площадка, стадион, детские и спортивные площадки, места отдыха учащихся и даже теплицы и грядки для овощей.

Также в Балашихе в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию еще три школы — на 1600 мест в ЖК «Новоград Павлино», на 1100 мест в Ольгине и на 1100 мест в Саввине.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что темпы строительства в регионе выросли на 50%.