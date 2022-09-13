Новую школу в поселке Новый городок построят в 2023 году | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 20:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новую школу в поселке Новый городок построят в 2023 году

Читать 360tv в

В поселке Новый городок, который находится в Щелкове, строители начали подготовительные работы и устройство котлована будущей школы. Когда она откроет свои двери, в ней смогут обучаться 550 школьников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Подрядчик приступил к подготовительным работам. В настоящее время ведется планировка территории, устройство подъездных путей и мест складирования и хранения стройматериалов. Рабочие также выполняют устройство котлована и вывозят грунт», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В здании разместят учебные классы, лаборантские и мастерские, также там оборудуют помещения для кружков, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую, а также административные помещения и медицинский кабинет. Кроме того, здание полностью адаптируют под обучение детей с ограниченными возможностями.

Реклама

Ожидается, что новый объект введут в эксплуатацию уже в 2023 году. Строительство будет вестись в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется из средств бюджета.

0 0 0 0 0 0