Новую школу в поселке Битца построят в 2024 году

Большой образовательный центр начнут строить в поселке Битца Ленинского городского округа. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации.

Смету проверили на соответствие физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренных проектом.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства школы на 1550 мест. Ввод нового объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новая школа будет соответствовать всем стандартам современных образовательных учреждений. В ней предусмотрены просторные кабинеты и рекреации, библиотека, большие спортивные и актовый залы, помещения для групп продленного дня, столовая с пищеблоком, медицинские, административные и вспомогательные кабинеты. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.

Возведение объекта предусмотрено госпрограммой Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». К 1 сентября 2022 года в регионе откроется 15 новых школ и детских садов, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.