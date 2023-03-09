Подмосковье 09 марта 2023, 13:38 Новую школу в поселке Битца откроют в 2024 году

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Строительство новой школы на 1550 мест продолжается в поселке Битца Ленинского округа. Открыть учебное заведение планируется к 1 сентября 2024 года.

В Минстрое Подмосковья сообщили, что участок строительства школы ограничен территорией микрорайона «Южная Битца». Сейчас здесь трудятся 110 человек. Работы ведутся на уровне первого и второго этажей здания, выполняется гидроизоляция стен технического подполья.

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Новая четырехэтажная школа будет иметь площадь более 23,5 тысячи «квадратов». У начального звена будет свой отдельный блок со спортзалом и группами продленного дня. Два других модуля займут учащиеся средних и старших классов.

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Внешне школа будет яркой и современной. Модули здания будут иметь свои цвета, напоминающие о природе. На фасадах сделают вкрапления желтого, оранжевого и коричневого, что символизирует осеннюю пору и начало учебного года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

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