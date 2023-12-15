Подмосковье 15 декабря 2023, 19:49 Новую школу в Павловской Слободе под Истрой достроят в 2024 году Телеканал «360»

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Новую школу в селе Павловская Слобода в городском округе Истра откроют 1 сентября 2024 года. Учреждение рассчитано на 1100 мест.

Новое учебное заведение позволит решить вопрос второй смены на этой территории. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 38%. Уже до донца этого года строители планируют завершить монолитные работы и приступить к внутренней отделке. Параллельно ведутся работы по прокладке тепловых сетей, канализации и водопровода.

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«Строим ударными темпами и планируем сдать к 1 сентября следующего года. На стройплощадке более 100 человек, с марта месяца уже планируем приступить к благоустройству», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

В школе предусмотрели помещения для организации учебной и внеурочной деятельности: просторные классы, две столовые, актовый и спортивный залы, библиотеку. Школу оснастят самым современным оборудованием и мебелью.

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