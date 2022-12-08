Подмосковье 08 декабря 2022, 16:25 Новую школу в микрорайоне Заречье в Ногинске достроят к концу декабря

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Новый центр образования в микрорайоне Заречье в Ногинске планируют сдать до 30 декабря 2022 года. Школа рассчитана на 1100 человек. Ход строительних работ находится на личном контроле главы городского округа Богородский.

Площадь здания составит 16,5 тысячи квадратных метров. Там будет 44 класса, большая столовая и современное спортивное ядро.

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«Строительство школы в микрорайоне Заречье на завершающей стадии. Рабочие уже приступили к установке сантехники и сборке мебели. Сейчас особенно важно ничего не упустить. Если где-то есть недочеты, устранить на этапе строительства всегда проще. Очень важный в социальном плане объект. Поэтому он на особом контроле и туда регулярно выезжают представители администрации», — рассказал глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

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Сейчас в новой школе завершаются малярные и плиточные работы, идет благоустройство территории. Устанавливают ограждения на лестничных маршах и сантехнику, собирают мебель.

«Второй, третий, четвертый этаж уже полностью готовы. Есть какие-то шероховатости, недостатки — мы их находим и устраняем. Вовсю идет сборка мебели. Многие классы четвертого этажа уже собраны в полном объеме: поставлены доски, стулья, парты. Третий этаж тоже практически заканчивается. Пришло технологическое оборудование в пищеблок», — рассказал заместитель главы Богородского округа Анатолий Шуть.

Строительные работы входят в областную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Современная школа».

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