Новую школу в микрорайоне Ольгино в Балашихе откроют осенью

Территорию вокруг новой школы на 1100 мест микрорайоне Ольгино в Балашихе начали благоустраивать. Внутри здания продолжается отделка помещений и прокладка инженерных коммуникаций.

Во время выездного совещания главы Балашихи Сергея Юрова обсуждали подготовку подъездных путей к школе, организацию парковки и остановок общественного транспорта.

«Школа располагается на участке бывшего госпиталя КГБ. До 20 августа завершим строительство дороги, основные работы в школе закончим до 1 сентября, но окончательно введем в эксплуатацию в октябре», — сообщил Сергей Юров.

Новая школа – одно из 25 образовательных учреждений Подмосковья, старт строительству которых дал губернатор Андрей Воробьев в августе 2021 года.

Учебное заведение возводится в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Площадь четырехэтажного здания составит почти 17 тысяч квадратных метров. Из регионального бюджета на строительство выделено более 1,1 миллиарда рублей.

До конца 2022 года в Балашихе планируют ввести в эксплуатацию четыре школы. Это также школа на 1600 мест в ЖК «Новоград Павлино», а также школы на 1100 мест Саввино и на 1775 в ЖК «Измайловский лес».