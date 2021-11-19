Новую школу в микрорайоне Ольгино в Балашихе достроят до конца 2022 года

Строительство школы в микрорайоне Ольгино в Балашихе планируется завершить до конца 2022 года. Она рассчитана на 1100 мест. Ход работ проверили сегодня спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.

«На объекте работают более ста строителей, все идет согласно графику, будем контролировать и следить за ходом работ на протяжении всего срока выполнения контракта», — отметил Брынцалов.

Он обратил внимание, что новый социальный объект в будущем свяжет два микрорайона — Кучино и Саввино. Новая школа будет отвечать всем современным требованиям.

В ней будут расположены учебные и административные кабинеты, два спортивных и актовый залы, лаборатории, библиотека с медиатекой, мастерские, помещения для групп продленного дня и столовая с пищеблоком. Ее площадь составит 17 тысяч квадратных метров.

Евгений Гибадуллин

Благоустроена будет и прилегающая территория. Ее поделят на зону для физических упражнений и игр.

В конце августа на месте строительства новой школы заложили капсулу времени. Это образовательное учреждение стало одной из 25 школ, единовременной закладке которых дал старт губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ее возведут в рамках президентского проекта «Современная школа».