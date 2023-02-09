Подмосковье 09 февраля 2023, 17:05 Новую школу в микрорайоне № 5 в Жуковском достроят в 2024 году

Читать 360tv в

В микрорайоне № 5 в Жуковском приступили к строительству школы. Согласно проекту учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи учащихся.

«По итогам проведения конкурсных процедур на строительство школы контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО „Стройкомплекс“, — сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Реклама

В школе появятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, а также медблок и библиотека. На прилегающей территории разместят спортивное ядро и места для отдыха. Кроме того, будет выполнено комплексное озеленение участка.

Реклама

Школу планируют достроить в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».