Подмосковье 09 февраля 2023, 13:57 Новую школу в микрорайоне № 5 достроят в Дмитрове в 2023 году

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Строители начали возводить каркас здания новой школы в микрорайоне № 5 в Дмитрове. Учебное заведение построят уже в этом году.

Школа площадью 16,5 тысячи квадратных метров рассчитана на 1,1 тысячи учеников. Ее возводят по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

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На данном этапе на объекте проводят монолитные работы на уровне первого этажа, а также устанавливают инженерные сети. Отмечается, что строительство ведется в соответствии с графиком.

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Четырехэтажное учебное учреждение разделят на функциональные блоки для начальных, средних и старших классов. Там также появятся общешкольные помещения. Прилегающая территория будет благоустроена: на ней разместят игровые и физкультурно-спортивные площадки, учебно-опытную зону, а также пешеходные маршруты.

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