Новую школу в микрорайоне Дрожжино достроят в 2023 году
Строительство школы в микрорайоне Дрожжино (Ленинский округ) вышло на новый уровень. Рабочие приступили к возведению второго этажа.
«В настоящее время строители выполняют работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций первого и второго этажа. Все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Новую школу в микрорайоне Дрожжино смогут посещать 825 детей. Завершить строительство планируется в 2023 году.
В трехэтажном здании, помимо учебных классов, разместятся лаборатории и мастерские, два спортивных зала, актовый зал с эстрадой, медицинский блок с процедурной, столовая, читальный зал и другие помещения. Общая площадь школы составит 12,4 тысячи квадратных метров.
Перед школой построят футбольное поле. Здесь же появятся беговые дорожки, игровые и спортивные площадки, места для отдыха и общешкольных мероприятий. Всю территорию озеленят.
Работы ведутся в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.
Еще одна новая школа появится в Мытищах. Строительство объекта уже началось.