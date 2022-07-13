Новую школу в микрорайоне Дрожжино достроят в 2023 году

Строительство школы в микрорайоне Дрожжино (Ленинский округ) вышло на новый уровень. Рабочие приступили к возведению второго этажа.

«В настоящее время строители выполняют работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций первого и второго этажа. Все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Источник фото: телеканал «360»

Новую школу в микрорайоне Дрожжино смогут посещать 825 детей. Завершить строительство планируется в 2023 году.

В трехэтажном здании, помимо учебных классов, разместятся лаборатории и мастерские, два спортивных зала, актовый зал с эстрадой, медицинский блок с процедурной, столовая, читальный зал и другие помещения. Общая площадь школы составит 12,4 тысячи квадратных метров.

Перед школой построят футбольное поле. Здесь же появятся беговые дорожки, игровые и спортивные площадки, места для отдыха и общешкольных мероприятий. Всю территорию озеленят.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Еще одна новая школа появится в Мытищах. Строительство объекта уже началось.