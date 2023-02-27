Подмосковье 27 февраля 2023, 13:25 Новую школу в микрорайоне Дрожжино-2 в Ленинском округе построят к концу лета

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Устройство фасадов новой школы началось в микрорайоне Дрожжино-2 Ленинского округа. Здание на 825 мест планируется достроить к августу.

«Сейчас на площадке более 80 строителей и четыре единицы техники. Ведутся работы по устройству кровли, сетей электроснабжения, монтаж оконных блоков», — сообщили в Минстрое Подмосковья.

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Совсем скоро рабочие приступят к отделке фасада здания. Строительная готовность объекта оценивается в 54%.

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Площадь трехэтажной школы составляет более 12,4 тысячи «квадратов». Тут разместят все необходимое для образования и творчества, включая мастерские, библиотеку, два спортзала и другие помещения.

Завершить строительство планируется в августе 2023 года.

Недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал о перспективах бывшего проблемного объекта — ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Комплекс получит детские сады, школу, поликлинику — все построят с учетом пожеланий людей.