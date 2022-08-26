Новую школу в Луховицах обеспечили электричеством

Энергетики подключили к электросетям здание начальной школы № 1 в Луховицах. В нем будут обучаться 400 детей. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Корпус площадью семь тысяч квадратных метров появился в Луховицах благодаря программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Как рассказал глава министерства Александр Самарин, школе дали мощность 300 киловатт.

По проекту, в здании обустроили учебные классы, библиотеку, столовую, спортивный и актовый залы и другие помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья в этом году примут 42 тысячи первоклассников.