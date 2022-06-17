Новую школу в Котельниках проверили родители будущих первоклассников

Родителям будущих школьников особенно понравился актовый зал на 520 мест, где уже установили занавес и звуковое оборудование.

Родители также оценили огромную столовую, современный пищеблок и два спортивных зала. Кроме того, прошли по современным кабинетам с лабораториями и осмотрели зону, отведенную для группы продленного дня. Родители будущих учеников увиденным остались очень довольны.

Школу давно ждали жители двух крупных микрорайонов в Котельниках — Силикат и Южный. Новый микрорайон Южный — стильный и современный, но без своего учебного заведения. Сейчас детям приходится ездить в школу соседнего микрорайона и учиться в две смены.

«Это первая школа по городского округа Котельники за последние 40 лет. Потому что, кроме пристройки, которая была открыта в 2019 году, в Котельниках такие школы не строились. Школа строится по инвестконтракту. Это обязательство застройщика за собственные средства, построить эту школу на 1200 посадочных мест», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Сейчас в школу завозят и устанавливают мебель. Осталось укомплектовать необходимым оборудованием классы. 1 сентября учебное заведение откроет свои двери для 1200 учеников.