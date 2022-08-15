Новую школу в Котельниках построят к сентябрю 2024 года

Определен подрядчик на проектирование и строительство школы на 2000 мест в Котельниках. Контракт заключен с АО «МСУ-1». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Проектирование и строительство школы будет осуществляться в рамках единой закупки, что позволит сократить общий срок строительства. Сдать новый объект образования планируется к 1 сентября 2024 года», — уточнили в ведомстве.

В новой школе будет все, что нужно для качественного образования: специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. Кроме того, на прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с площадками для подвижных игр, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха для учащихся, а также площадка для общешкольных мероприятий.

Новый образовательный центр построят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 15 новых школ и детских садов 1 сентября в Подмосковье.