Подмосковье 14 января 2023, 12:38 Новую школу в Горках-2 на 550 мест построят к весне 2024 года

Читать 360tv в

Строительство современной школы в поселке Горки-2 в Одинцове планируют завершить весной 2024 года. Сейчас будущее учебное заведение на 550 мест готово на 7%.

Общая площадь трехэтажного здания составит 12 тысяч квадратных метров. В школе обустроят спортивные и актовые залы, библиотеку, медицинский и пищевой блоки.

Реклама

Образовательное учреждение рассчитано на 22 класса. Для детей организуют 37 учебных кабинетов, в том числе мастерскую, классы кулинарии и информатики.

Реклама

Сейчас рабочие выполняют армирование колонн и делают фундамент. Параллельно на территории ведутся работы по выносу наружных сетей.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заявил, что по контракту школу сдадут «под ключ», то есть с оборудованием, мебелью и всем необходимым для учебного процесса.

«По сути дела, нам только принять и помыть», — добавил Андрей Иванов.

На территории школы появится баскетбольная и волейбольная площадки, стадион с футбольным полем, дорожками для бега и сектором для прыжков в длину. Также рабочие установят малые архитектурные формы, декоративные фонари и проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что первый масштабный ремонт школы № 18 в Павловском Посаде завершится на полгода раньше срока. Вместо сентября ее откроют уже в апреле этого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».