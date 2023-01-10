Подмосковье 10 января 2023, 11:41 Новую школу в деревне Погорелки построят к осени 2023 года

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Каркас новой школы на 1100 мест построили в деревне Погорелки в Мытищах. Рабочие приступили к возведению крыши и внутренних перегородок.

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«Сейчас на объекте трудятся 110 человек и четыре единицы техники. Ведутся работы по устройству кровли, кладка стен и перегородок, устройство инженерных сетей», − рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Четырехэтажное здание площадью более 16 тысяч квадратных метров будет рассчитано на 1100 учеников. Здесь оборудуют классы, лаборатории, мастерские, большой актовый зал с эстрадой и другие помещения. Во дворе появится стадион, площадки для командных игр. На участке хотят создать зону с плодово-ягодным питомником, экологической тропой и площадкой для занятий на открытом воздухе.

Планируется, что школу введут в эксплуатацию в августе 2023 года. Строительство ведется с привлечением бюджетных кредитов по федеральному проекту «Инфраструктурное меню».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии пристройки к школе № 5 в Ногинске в 2024 году. Глава региона пообещал, что жителей проинформируют о том, когда начнутся и когда завершатся работы.