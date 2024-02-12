Подмосковье 12 февраля 2024, 15:30 Новую школу в 1-м Рупасовском переулке в Мытищах откроют в сентябре пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Строительство школы на 1100 мест продолжается в 1-м Рупасовском переулке в Мытищах. Объект будет готов в июне, а в сентябре там начнется первый учебный год.

Площадь четырехэтажного здания новой школы составляет более 20 тысяч квадратных метров. Строительная готовность учреждения достигла 60%.

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Подрядная организация «АСГ Техно Строй» завершила устройство фундамента и монолитные работы. На стройплощадке работают 130 человек и четыре машины. Сейчас ведутся кладочные, фасадные, кровельные, отделочные работы, а также устройство внутренних инженерных систем, монтаж индивидуального теплового пункта.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Новую школу возводят благодаря госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Открытие запланировано на 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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